Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Lukrative Flughafen Zürich-Investition? 14.05.2026 10:03:37

SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Flughafen Zürich-Anteile bei 170,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,588 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,79 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 13.05.2026 auf 215,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,79 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 6,70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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