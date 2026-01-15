Flughafen Zürich Aktie
SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 214,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,655 Flughafen Zürich-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 247,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 150,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,08 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 7,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
