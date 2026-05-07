SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 213,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,816 Flughafen Zürich-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 505,62 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 06.05.2026 auf 224,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at