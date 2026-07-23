Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Performance im Blick
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 23.07.2016 wurde das Flughafen Zürich-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Flughafen Zürich-Anteile letztlich bei 180,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,549 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (232,80 CHF), wäre das Investment nun 1 291,90 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,19 Prozent.
Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 7,14 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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