SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.07.2016 wurde das Flughafen Zürich-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Flughafen Zürich-Anteile letztlich bei 180,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,549 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (232,80 CHF), wäre das Investment nun 1 291,90 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29,19 Prozent.

Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 7,14 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at