Wer vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2023 wurde die Flughafen Zürich-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 185,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,400 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Flughafen Zürich-Papiers auf 210,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 134,99 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,50 Prozent angewachsen.

Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at