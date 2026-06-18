SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Flughafen Zürich-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Flughafen Zürich-Papier bei 165,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,569 Flughafen Zürich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 984,86 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 17.06.2026 auf 247,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,85 Prozent erhöht.

Flughafen Zürich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,67 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at