SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Flughafen Zürich-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 183,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,453 Flughafen Zürich-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 190,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,65 Prozent.

Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at