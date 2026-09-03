Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Rentabler Flughafen Zürich-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 181,70 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,504 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 204,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 126,03 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 12,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Flughafen Zürich einen Börsenwert von 6,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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