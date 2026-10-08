Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Lukrative Flughafen Zürich-Anlage?
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08.10.2026 10:03:23
SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag bei 167,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,597 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,48 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 07.10.2026 auf 190,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent.
Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 6,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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