Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Flughafen Zürich-Anlage? 08.10.2026 10:03:23

SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag bei 167,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,597 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,48 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 07.10.2026 auf 190,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent.

Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 6,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Flughafen Zürich AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flughafen Zürich AG 201,00 -1,47% Flughafen Zürich AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen