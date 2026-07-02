SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Flughafen Zürich-Papier an diesem Tag 223,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Flughafen Zürich-Aktie investiert, befänden sich nun 4,476 Flughafen Zürich-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 118,17 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 01.07.2026 auf 249,80 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 11,82 Prozent.

Der Marktwert von Flughafen Zürich betrug jüngst 7,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at