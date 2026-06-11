Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Flughafen Zürich-Performance 11.06.2026 10:03:36

SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 170,40 CHF. Bei einem Flughafen Zürich-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,869 Flughafen Zürich-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 329,81 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 10.06.2026 auf 226,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 32,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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