SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 182,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,548 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 238,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,85 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 7,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at