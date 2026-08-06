Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 06.08.2026 10:03:55

SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 182,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,548 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 238,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,85 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 7,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Flughafen Zürich AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flughafen Zürich AG 253,20 0,16% Flughafen Zürich AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen