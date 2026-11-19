Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 237,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,422 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,40 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 18.11.2026 auf 216,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,60 Prozent eingebüßt.

Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at