Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Profitable Flughafen Zürich-Investition?
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19.11.2026 10:03:23
SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr bedeutet
Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 237,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,422 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,40 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 18.11.2026 auf 216,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,60 Prozent eingebüßt.
Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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