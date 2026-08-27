SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 246,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,406 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,67 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 26.08.2026 auf 230,80 CHF belief. Mit einer Performance von -6,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Flughafen Zürich eine Börsenbewertung in Höhe von 7,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at