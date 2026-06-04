SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel wäre ein Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag 229,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,435 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,65 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 03.06.2026 auf 229,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 0,35 Prozent gesunken.

Am Markt war Flughafen Zürich jüngst 7,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at