Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Langfristige Anlage 31.07.2026 10:03:59

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Forbo International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Forbo International-Aktie statt. Der Schlusskurs des Forbo International-Papiers betrug an diesem Tag 775,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,129 Forbo International-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 30.07.2026 113,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 881,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 13,68 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International bezifferte sich zuletzt auf 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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