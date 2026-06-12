Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Langfristige Investition 12.06.2026 10:03:55

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Forbo International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 12.06.2023 wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Forbo International-Anteile bei 1 370,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,299 Forbo International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.06.2026 5 240,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 718,00 CHF belief. Mit einer Performance von -47,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Forbo International jüngst 1,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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