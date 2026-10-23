SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Forbo International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 23.10.2025 wurde das Forbo International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Forbo International-Aktie an diesem Tag bei 766,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,131 Forbo International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 856,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,75 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,75 Prozent.

Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,31 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at