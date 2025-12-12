Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Forbo International-Investment im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde die Forbo International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1 146,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0,873 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 705,06 CHF, da sich der Wert einer Forbo International-Aktie am 11.12.2025 auf 808,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,49 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Forbo International einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!