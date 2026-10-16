Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Investmentbeispiel
|
16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Forbo International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1 309,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Forbo International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,639 Forbo International-Aktien. Die gehaltenen Forbo International-Aktien wären am 15.10.2026 7 150,50 CHF wert, da der Schlussstand 936,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,50 Prozent abgenommen.
Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,34 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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