Rentable Forbo International-Investition? 20.02.2026 10:04:15

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Forbo International-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Forbo International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Forbo International-Aktie bei 1 224,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0,817 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Forbo International-Anteile wären am 19.02.2026 758,17 CHF wert, da der Schlussstand 928,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 24,18 Prozent weniger wert.

Forbo International war somit zuletzt am Markt 1,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

