SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Forbo International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1 168,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,562 Forbo International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 284,25 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Papiers am 30.04.2026 auf 734,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,16 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at