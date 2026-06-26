SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 176,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,850 Forbo International-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 642,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 755,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 35,80 Prozent.

Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at