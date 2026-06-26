Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Lohnendes Forbo International-Investment?
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 176,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,850 Forbo International-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 642,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 755,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 35,80 Prozent.
Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)
Analysen zu Forbo International S.A. (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Forbo International S.A. (N)
|810,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.