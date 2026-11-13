Forbo International Aktie

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WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Lohnendes Forbo International-Investment? 13.11.2026 10:03:46

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Forbo International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden Forbo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 287,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Forbo International-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,078 Forbo International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 883,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,39 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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