So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Forbo International-Aktie an diesem Tag 997,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,030 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 8 435,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 841,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 15,65 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at