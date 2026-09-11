Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Forbo International-Performance im Blick
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Forbo International-Aktie 1 946,00 CHF wert. Bei einem Forbo International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,051 Forbo International-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,28 CHF, da sich der Wert einer Forbo International-Aktie am 10.09.2026 auf 959,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,72 Prozent eingebüßt.
Forbo International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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