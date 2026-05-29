SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Forbo International-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1 243,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,080 Forbo International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 749,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,26 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 39,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at