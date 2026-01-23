SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Forbo International-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Forbo International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 210,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,083 Forbo International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 957,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,09 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 20,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at