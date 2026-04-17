SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Forbo International-Einstiegs gewesen.

Am 17.04.2023 wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 312,00 CHF. Bei einem Forbo International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,076 Forbo International-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (740,00 CHF), wäre die Investition nun 56,40 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 43,60 Prozent.

Am Markt war Forbo International jüngst 1,07 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at