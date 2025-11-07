Forbo International Aktie

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

Performance im Blick 07.11.2025 10:04:27

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie gebracht.

Die Forbo International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1 492,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 6,702 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 711,80 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 06.11.2025 auf 703,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 4 711,80 CHF, was einer negativen Performance von 52,88 Prozent entspricht.

Alle Forbo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

