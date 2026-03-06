SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Forbo International gewesen.

Die Forbo International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Forbo International-Papier bei 1 115,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,090 Forbo International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 788,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,67 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,33 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Forbo International belief sich jüngst auf 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at