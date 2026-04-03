Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Lohnendes Forbo International-Investment? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Forbo International-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1 150,00 CHF. Bei einem Forbo International-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,870 Forbo International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 731,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 635,65 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 36,43 Prozent.

Forbo International war somit zuletzt am Markt 1,04 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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