Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Forbo International-Investition im Blick
|
24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Forbo International-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 816,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,551 Forbo International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 720,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 396,48 CHF wert. Mit einer Performance von -60,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,03 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!