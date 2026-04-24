SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Forbo International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Forbo International-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 816,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,551 Forbo International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 720,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 396,48 CHF wert. Mit einer Performance von -60,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,03 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at