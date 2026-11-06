SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Forbo International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Forbo International-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 852,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,400 Forbo International-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 4 784,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 886,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 52,16 Prozent weniger wert.

Alle Forbo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at