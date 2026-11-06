Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Profitable Forbo International-Investition?
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Forbo International-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 852,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,400 Forbo International-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 4 784,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 886,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 52,16 Prozent weniger wert.
Alle Forbo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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