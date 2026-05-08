SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Forbo International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Forbo International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 819,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hat, hat nun 0,122 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 753,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 91,94 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at