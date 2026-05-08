Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Frühe Investition
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Forbo International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 819,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hat, hat nun 0,122 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 753,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 91,94 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!