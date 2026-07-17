Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Performance unter der Lupe 17.07.2026 10:03:58

SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Forbo International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 822,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,549 Forbo International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 413,28 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Papiers am 16.07.2026 auf 753,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 58,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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