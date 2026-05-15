SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Forbo International von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Forbo International-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Forbo International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 366,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0,732 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 730,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 534,41 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,56 Prozent.

Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,04 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at