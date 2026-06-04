Fundamenta Real Estate Aktie

Fundamenta Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

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Fundamenta Real Estate-Investment im Blick 04.06.2026 10:04:00

SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fundamenta Real Estate-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fundamenta Real Estate-Aktie bei 16,19 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,177 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,40 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 03.06.2026 auf 16,90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4,40 Prozent.

Fundamenta Real Estate war somit zuletzt am Markt 581,36 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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