Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
11.12.2025 10:03:31
SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fundamenta Real Estate-Anteile an diesem Tag 16,84 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,939 Fundamenta Real Estate-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (17,50 CHF), wäre das Investment nun 103,93 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,93 Prozent zugenommen.
Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 599,26 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
