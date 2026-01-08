SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Fundamenta Real Estate-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,89 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,921 Fundamenta Real Estate-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 17,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,22 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Fundamenta Real Estate zuletzt 598,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at