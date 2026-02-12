SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fundamenta Real Estate-Aktien gewesen.

Am 12.02.2023 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15,84 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 631,377 Fundamenta Real Estate-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Anteile wären am 11.02.2026 11 964,58 CHF wert, da der Schlussstand 18,95 CHF betrug. Mit einer Performance von +19,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Fundamenta Real Estate jüngst 648,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at