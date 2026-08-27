Fundamenta Real Estate Aktie

Fundamenta Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

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Frühe Anlage 27.08.2026 10:03:21

SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fundamenta Real Estate-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fundamenta Real Estate-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Fundamenta Real Estate-Papier letztlich bei 16,49 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,065 Fundamenta Real Estate-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 16,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 1,59 Prozent vermehrt.

Fundamenta Real Estate war somit zuletzt am Markt 576,28 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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