Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Rentable Fundamenta Real Estate-Investition?
|
07.05.2026 10:03:46
SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 606,504 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 886,75 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 06.05.2026 auf 17,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,87 Prozent.
Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 608,65 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!