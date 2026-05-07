SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Fundamenta Real Estate-Papier investiert hätte, befänden sich nun 606,504 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 886,75 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 06.05.2026 auf 17,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,87 Prozent.

Fundamenta Real Estate wurde am Markt mit 608,65 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at