SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Fundamenta Real Estate abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fundamenta Real Estate-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Fundamenta Real Estate-Papier bei 16,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 609,756 Anteilen. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Anteile wären am 23.08.2023 10 091,46 CHF wert, da der Schlussstand 16,55 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 498,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

