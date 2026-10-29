Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Fundamenta Real Estate-Performance
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29.10.2026 10:03:33
SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,74 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,067 Fundamenta Real Estate-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 17,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,14 CHF wert. Mit einer Performance von -13,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 580,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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