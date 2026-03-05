SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Fundamenta Real Estate-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Fundamenta Real Estate-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,99 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 588,666 Fundamenta Real Estate-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.03.2026 11 125,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,26 Prozent erhöht.

Insgesamt war Fundamenta Real Estate zuletzt 648,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at