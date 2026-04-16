SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fundamenta Real Estate-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,84 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 504,147 Fundamenta Real Estate-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.04.2026 auf 18,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 099,85 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 9,00 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate belief sich zuletzt auf 620,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at