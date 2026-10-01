Fundamenta Real Estate Aktie

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WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

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Fundamenta Real Estate-Investition im Blick 01.10.2026 10:03:17

SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,19 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 495,412 Fundamenta Real Estate-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 298,15 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 30.09.2026 auf 16,75 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 17,02 Prozent.

Fundamenta Real Estate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 574,21 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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