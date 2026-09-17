Fundamenta Real Estate Aktie

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WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

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Rentables Fundamenta Real Estate-Investment? 17.09.2026 10:03:26

SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fundamenta Real Estate-Aktie Investoren gebracht.

Am 17.09.2025 wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fundamenta Real Estate-Anteile bei 17,89 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Fundamenta Real Estate-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,591 Fundamenta Real Estate-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,85 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 94,20 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 94,20 CHF, was einer negativen Performance von 5,80 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 576,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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