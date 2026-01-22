Fundamenta Real Estate Aktie

Fundamenta Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate-Performance 22.01.2026 10:03:51

SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Fundamenta Real Estate eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Fundamenta Real Estate-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Anteile betrug an diesem Tag 17,99 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 555,962 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 896,12 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Anteils am 21.01.2026 auf 17,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -1,04 Prozent.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 609,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

